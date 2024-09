Programa Jornada Atena promove o desenvolvimento sindical em Três Lagoas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) está desenvolvendo o programa “Jornada Atena”, em algumas cidades. O objetivo é promover o desenvolvimento sindical por meio de um ciclo anual de melhorias, capacitações e assessorias técnicas.

De acordo com o gerente de gestão da Fecomércio, Reginaldo Lima, "é um programa da Confederação Nacional do Comércio que visa estruturar os sindicatos empresariais de Mato Grosso do Sul. Vamos apresentar o plano estratégico do Sindicato Varejista de Três Lagoas. Como melhorar o atendimento aos empresários, a defesa dos interesses empresariais, a ação parlamentar e as representações, tudo isso com o objetivo de gerar um melhor ambiente de negócios para os empresários de Três Lagoas".

O gerente explica o importante papel do sindicato. “Ele busca a autossustentação por meio de produtos e serviços, além da melhoria na defesa de interesses. Se isso realmente for importante para a categoria, os empresários vão participar, assim como o lado laboral. Portanto, se o sindicato for representativo, os empresários vão querer se associar. E se ele oferecer produtos e serviços, isso também os incentivará a se associar".

Reginaldo destaca os resultados positivos do programa. "Temos 20 sindicatos empresariais, dos quais 15 estão filiados à Fecomércio. Estamos percorrendo o estado. Já estivemos em Corumbá, Naviraí, Nova Alvorada e Dourados, e agora estamos em Três Lagoas. E tem dado bons resultados, sim. Com o fim da contribuição sindical, a receita desses sindicatos também acabou. Eles já vinham se estruturando, seja com seus edifícios para gerar receita de aluguel, seja oferecendo algum serviço para poder cobrir suas despesas".

