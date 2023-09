Projeto Câmara nos Bairros será retomado em Três Lagoas

NOS BAIRROS

O projeto Câmara nos Bairros será retomado neste mês em Três Lagoas. A pretensão é do presidente do Legislativo, Cassiano Maia (PSDB), que desde que assumiu a presidência da Mesa Diretora declarou que tinha como meta retomar esse projeto que já foi realizado em outras legislaturas.

POLÊMICA

Mesmo o assunto não sendo de competência da Câmara Municipal para legislar, o tema foi um dos assuntos mais discutidos na sessão desta semana no Legislativo de Três Lagoas. A polêmica ocorreu após nota de repúdio do vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues contra a liberação do aborto assinada pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, para o julgamento da ação que propõe descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez.

ESGOTO

Em Três Lagoas um problema que precisa ser solucionado pela Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), são os esgotos transbordando nas ruas da cidade. São muitas as reclamações sobre esse problema que se registra em vários bairros da cidade, sem contar o mau cheiro ocasionado. Na circular da Lagoa Maior, por exemplo, o problema persistente há anos.