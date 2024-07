Projeto 'Geração Música' oferece oficinas musicais gratuitas para crianças

Crianças e adolescentes da Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão, em Três Lagoas, estão participando desde o mês de abril de 2024 da edição do projeto "Geração Música", que realiza oficinas musicais gratuitas. O projeto seguirá até o dia 24 de agosto.

As turmas de Três Lagoas também receberam instrumentos musicais, como pandeiro e violão, que posteriormente serão doados para a instituição. A prática pedagógica tem o intuito de oferecer iniciação musical e musicoterapia.

O projeto contará um uma apresentação final dos alunos no dia 24 de agosto aberta ao público.Viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto "Geração Música" terá produção da Sancell Produções, patrocínio da Sylvamo e apoio da Komedi Projetos e Webka. Será realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Reconstrução e União.

"A educação é a peça-chave para uma profunda transformação social. O apoio ao Geração Música reflete essa busca da Sylvamo por projetos que tragam mudanças a longo prazo. A música tem esse poder. Educar para a arte tem esse poder! E nos dedicamos a projetos como esse, sabendo do nosso compromisso com a saúde de longo prazo de todo o nosso ecossistema, incluindo as comunidades onde vivemos. Sabemos que o bem-estar de cada um depende do bem-estar de todos", comenta Mariana Claudio, gerente de Engajamento com a Comunidade e Sustentabilidade da Sylvamo.

De acordo com o depoimento de Alef, aluno do projeto 'Geração Música 2', o que mais chama atenção nas aulas de pandeiro e violão é a diversão. "É muito divertido aprender com os amigos. Não é difícil, mas precisa da prática", explica. Já Beatriz Maria, também aluna do projeto, gosta do jeito que os professores ensinam. "Os acordes são a parte mais divertida das aulas", afirma.

Por fim, Brenda, outra aluna, destaca a importância das novas amizades, além da possibilidade de aprender a tocar novos instrumentos. "Quando eu crescer, quero tocar violão", sonha a aluna.