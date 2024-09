Projeto "Geração Música" promoveu oficinas musicais para 60 crianças de Três Lagoas/MS

Foi realizado, entre os dias 01 de abril e 24 de agosto, em Três Lagoas/MS, a 2ª edição do projeto “Geração Música”, que impactou 60 crianças por meio de oficinas musicais e doação de instrumentos musicais para a escola. Ao todo, foram realizadas 38 oficinas, 19 para cada uma das 2 turmas, com duração de 5 meses. O projeto impactou positivamente a vida de 56 alunos.

A conclusão do projeto, realizada no dia 24 de agosto, no galpão da NOB, em Três Lagoas (MS). Para comemorar todo o progresso obtido, sob a orientação dos músicos-instrutores, os alunos prepararam uma apresentação musical para as famílias, amigos e toda a comunidade.

"Foi uma experiência maravilhosa de seis meses, cujas sementes darão frutos por toda uma vida. Ficamos encantados e agradecidos por essa oportunidade", afirma Thiago, diretor da Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto "Geração Música" teve produção da Sancell Produções, patrocínio da Sylvamo e apoio da Komedi Projetos e Webka, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Reconstrução e União. O projeto compartilha o sonho de cada um dos envolvidos em promover oportunidade de um novo futuro a todas e todos, reforçando o papel da educação e da arte na vida das comunidades.

"É um momento muito especial, em que conseguimos ver todo o trabalho e transformação das crianças. A Sylvamo tem como objetivo atuar nas comunidades, para trazer educação, transformação social e principalmente para dar oportunidades. A Sylvamo acredita nessa geração e nas oportunidades no município de Três Lagoas", finaliza Mariana Claudio, gerente de Engajamento com a Comunidade e Sustentabilidade da Sylvamo.

Sobre a Sylvamo: A Sylvamo (NYSE: SLVM) é a Empresa de Papel do Mundo com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, Tennessee, empregamos mais de 6.500 profissionais. As vendas líquidas para 2023 foram de US$ 3,7 bilhões. Para mais informações, visite www.sylvamo.com.

Sobre o Ministério da Cultura: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).

