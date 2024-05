Projeto gratuito ajuda adolescentes a escolherem uma profissão

Em Três Lagoas, um programa social tem como objetivo auxiliar adolescentes na escolha de uma profissão. A Comunidade Educa é uma organização sem fins lucrativos que promove a transformação social de jovens por meio de ações socioeducativas, visando apoiá-los na transição da escola para o mercado de trabalho.

Segundo a coordenadora do projeto, Franciele Parrila, diversas oportunidades estão sendo ofertadas para os jovens. Atualmente, há turmas em andamento para o curso de tecnologia da informação, em parceria com a Fundação Bradesco, empreendedorismo, através do Sebrae, e oficinas de marketing digital, promovidas pelos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faculdade Integradas de Três Lagoas (Aems), denominado de “Conexão+”.

Os cursos são oferecidos no contraturno escolar, realizados uma vez por semana com carga horária de 3,5 horas. O público-alvo são adolescentes de 14 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social ou financeira.

Uma nova iniciativa, chamada “Guia dos Sonhos”, tem o propósito de levar profissionais e empresas para palestrar sobre as trajetórias e incentivar os jovens.

Os interessados em participar das ações devem dirigir-se à Comunidade Educa, localizada na rua Manoel Oliveira Gomes, número 745, no bairro Santos Dumont.

