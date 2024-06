Projeto prevê a instalação de 200 tanques-rede no rio Paraná em Três Lagoas

Entre projetos analisados, aprovados e indicações de vereadores, a sessão desta terça-feira (11), na Câmara Municipal, foi marcada pelo uso da tribuna pela representante da Cooperativa dos Pescadores do Jupiá, Luciana Pavan, que falou sobre as dificuldades que estão tendo para expandir o projeto de instalação de tanques redes no rio Paraná, em Três Lagoas.

A cooperativa de pescadores tinha 38 tanques-rede instalados no rio Paraná, nas proximidades da Cargil. A licença para manter a estrutura e criação de peixes no local expirou, e a cooperativa já conseguiu um novo local para dar continuidade ao projeto que prevê a instalação de mais de 200 tanques-rede no rio Paraná, na região da Cascalheira.

Mas, conforme Luciana, a grande dificuldade para dar seguimento ao projeto é a falta de acesso ao rio, já que para chegar ao local pela água, teriam que ter sempre a autorização da CTG Brasil, responsável pela operação da usina de Jupíá. Além disso, é preciso sempre analisar as condições do rio para atravessar o canal da usina. Por isso, os pescadores querem autorização da Cesp para ter acesso ao rio por uma área da Companhia Energética de São Paulo (Cesp).

Segundo Luciana, o acesso pela área da Cascalheira foi negado porque a prefeitura vai criar o parque natural, inclusive, já iniciou o projeto de cercamento da área. E para ter acesso ao rio nessa região, não é simples. Por isso, a cooperativa pede o apoio da Câmara.

