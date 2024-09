Projeto prevê o plantio de 10 mil árvores em Três Lagoas até 2025

O Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS) vai lançar, na próxima terça-feira (10), o projeto "Donos do Futuro", uma iniciativa ambiciosa que prevê o plantio de 10 mil mudas de árvores em Três Lagoas até o dia 12 de outubro de 2025.

Segundo o presidente do instituto, Eurides Silveira, o lançamento contará com o plantio simbólico de três mudas de árvores, marcando o início do projeto, que visa transformar a paisagem urbana e melhorar a qualidade de vida na cidade. "A ideia é iniciar pelos locais com menos árvores, como a Lagoa Maior, a Segunda Lagoa e algumas avenidas, e, posteriormente, expandir para toda a cidade", explica Silveira.

Com a participação de 25 instituições públicas e privadas, o "Donos do Futuro" pretende engajar a comunidade na arborização de Três Lagoas, uma cidade que enfrenta temperaturas elevadas e desafios ambientais crescentes. "Três Lagoas necessita de mais árvores, considerando o calor intenso e a situação do meio ambiente", ressalta o presidente do instituto.

A expectativa é que o projeto ajude a amenizar as altas temperaturas, contribua para a qualidade do ar e ofereça um legado sustentável para as futuras gerações. O "Donos do Futuro" é um convite à conscientização ambiental, reforçando a importância da preservação e do cuidado com o verde urbano.

