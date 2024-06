Projeto "Vida na Praça" estará no bairro Jardim Alvorada neste sábado

Neste sábado (29), o Projeto “Vida na Praça” estará no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. A ação é promovida pela prefeitura, através das Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Desenvolvimento Econômico (Sedect) e Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec).

O objetivo é levar a cultura local e fomentar o convívio social, valorizando e incentivando o uso das praças públicas da cidade. Além disso, busca fortalecer a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas, com praça de alimentação, barracas de exposição e vendas de diversas peças produzidas pelos artesãos.

Nesta edição, as atrações musicais serão “Andressa e Alê” e “Grupo do Month”. O Vida na Praça será realizado na praça do bairro e terá início às 17h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas