Promotor de Três Lagoas destaca ações no Dia Nacional do Ministério Público

Neste 14 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Ministério Público. Conforme a Constituição Federal, o órgão é essencial para a justiça no país, trabalhando para proteger as leis, a democracia e os direitos dos brasileiros.

O Ministério Público defende a cidadania e a justiça social, garantindo que todos tenham seus direitos respeitados. A instituição se dedica a assegurar que serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, sejam oferecidos a todos. Além disso, atua em áreas importantes, como a Infância e Juventude, Defesa do Idoso, Direitos Humanos, Meio Ambiente, entre outras.

O papel do Ministério Público é zelar para que as leis sejam cumpridas, atuando como um fiscal para garantir que todos sigam as regras estabelecidas.

Nesta quinta-feira (14), o promotor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, da 1ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a data.

