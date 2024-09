Promotor do Meio Ambiente defende o cercamento da Cascalheira em Três Lagoas

Nos próximos dias, a Cascalheira, em Três Lagoas, começará a ser cercada. A empresa responsável pelas obras já deu início à construção da guarita de entrada, e em breve, o local será cercado com alambrado. O projeto será realizado em etapas, com a primeira fase focada no cercamento e na construção da guarita. Após a conclusão, o acesso à Cascalheira será restrito

A decisão de cercar a área gerou críticas de alguns frequentadores, que consideram a medida excessiva. No entanto, o Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, defende que uma intervenção é essencial para a preservação do local. “As pessoas que criticam não conhecem a situação. Se deixarmos sem proteção, os ambientes desaparecerão. As escolas, por exemplo, são muradas. Se não for assim, não teria aula na escola porque alguém teria roubado todos os materiais, a fiação. É por conta disso, que tudo precisa estar cercado”, argumenta o promotor.

Segundo Oliveira, a Cascalheira enfrenta problemas de vandalismo e uso inadequado, como pessoas entrando com motos, abrindo trilhas não autorizadas, e até utilizando o local para tiro ao alvo, churrascos e descarte irregular de lixo. “Os ambientes são cercados e vigiados por conta da ignorância do ser humano. Na medida em que temos ignorância acoplada ao ser humano, fazemos a defesa do meio ambiente”, enfatiza.

A Cascalheira, localizada às margens do rio Paraná, é conhecida por suas belas paisagens e pela sua relevância biológica. Contudo, a falta de cuidado dos visitantes motivou a prefeitura a cercar a área, com o objetivo de preservar o local e garantir que ele continue sendo um espaço de lazer.

Veja a reportagem abaixo: