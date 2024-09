Promotoria do Meio Ambiente aplica multas contra queimadas em Três Lagoas

Mato Grosso do Sul enfrenta um dos piores anos em relação às queimadas, com um aumento significativo no número de incêndios em áreas urbanas e rurais, em vários pontos do estado. Diversos setores estaduais e municipais têm se mobilizado em uma força-tarefa para tentar conter o avanço do fogo e punir os infratores responsáveis por crimes ambientais.

Em Três Lagoas, a Promotoria de Meio Ambiente também se mobilizou e multas foram aplicadas a dez pessoas por crimes ambientais. Cada autuação representa uma multa mínima de R$ 1,5 mil, refletindo o esforço das autoridades em combater o problema que afeta qualidade do ar, a fauna e a flora. “Essas pessoas autuadas vão pagar pelo crime ambiental”, afirmou o promotor de Justiça do Meio Ambiente, António Carlos Garcia de Oliveira. Ele também destaca que essas práticas criminosas, como atear fogo em vegetação, são recorrentes durante o período de seca e calor. “É revoltante ver a irresponsabilidade de algumas pessoas, como caminhoneiros que jogam cigarro nas rodovias e indivíduos que colocam fogo em lixo e mato, em estradas e quintais”.

CRIME

Colocar fogo em terrenos e lixos é crime. Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, a penalidade atual é de 100 UFIMs por lote incendiado, o que corresponde a R$ 630,52. A ação também é enquadrada no crime de poluição, no Artigo 64 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa e reparação pelos danos causados. Desde o início do ano, a prefeitura recebeu 128 denúncias de queimadas, resultando em 39 autuações. Já a Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que registrou 13 ocorrências no mesmo período, com cinco autuações, totalizando o valor de R$ 8,4 mil, em multas.

MEDIDAS

Em resposta ao aumento das queimadas e à baixa umidade do ar, a Prefeitura de Três Lagoas criou um Comitê de Combate aos Incêndios e Queimadas em Vegetação, com o objetivo de elaborar estratégias de prevenção. Uma das medidas foi a suspensão temporária do acesso público à unidades de conservação no município, como Parque Natural Municipal das Capivaras, Cascalheira, Parque Natural Municipal do Pombo e Área de Proteção Ambiental do Jupiá.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) explicou que as motivações do decreto permeiam a responsabilidade do município em preservar o bem-estar da população e adotar medidas preventivas em situações emergenciais.

