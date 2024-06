Quarta-feira será de altas temperaturas e tempo seco em Três Lagoas

Mais um dia de amplitude térmica acentuada, a variação pode atingir 20°C, sob onda de calor, o dia será de céu limpo, sol e não tem previsão de chuva. A quarta-feira (12), será de altas temperaturas e clima seco em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Ainda, recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação, visto que as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.