Quarta-feira será de céu nublado e com baixa temperatura em Três Lagoas

Três Lagoas registrou temperatura mínima de 14ºC, nesta quarta-feira (10). A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo instável devido a aproximação de uma nova frente fria aliada ao intenso transporte de umidade. A temperatura máxima para hoje não deverá ultrapassar 23°C.

Em Campo Grande, esta quarta inicia aos 11°C e chega aos 18°C. Em Paranaíba, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 21°C. Os termômetros em Aparecida do Taboado marcaram 13°C inicialmente e atingem 22°C ao longo do dia. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 13°C e 17°C.