Quarta-feira será de tempo firme e altas temperaturas em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, temperatura estará em elevação, e não tem previsão de chuva.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Mato Grosso do Sul passa por esta estiagem devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco, inibindo a formação de nuvens e chuva em grande escala.

A temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.