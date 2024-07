Quase 80% dos brasileiros estão endividados, aponta pesquisa

Atualmente, o percentual de endividamento dos brasileiros está em 78,8, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo. O levantamento aponta estabilidade no percentual de endividados, após três meses consecutivos em alta.

Esse percentual é classificado por níveis. O relatório diz que 33% estão com poucas dívidas, e 12% ainda estão impossibilitados de quitarem os débitos, mesmo patamar de maio deste ano. O cartão de crédito é o principal vilão dos endividados, sendo 86% das pendências são por dele.

Continue Lendo...

O economista, Eduardo Matos, aponta que este fator é crescente desde a pandemia, em que os preços subiram e o poder de compra tem diminuído, o que tem forçado a captação de crédito. Porém, Matos ressalta que há maneiras de se planejar para evitar maiores gastos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fernando Scofano, também economista, deu algumas dicas para resolver esse problema e como renegociar dívidas através das entidades de proteção de crédito, que promovem feirões, onde são possíveis identificar os valores em débitos e formas de parcelamento e negociação.

Veja mais na reportagem abaixo: