Quatro pessoas são presas suspeitas de agredir, esfaquear e abandonar vítima em terreno baldio

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil de Três Lagoas suspeitas de envolvimento em uma tentativa de homicídio. As prisões foram realizadas durante uma operação, nesta quarta-feira (24), por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG). Foram expedidos cinco mandados de prisão e uma de busca de apreensão. O crime ocorreu em 18 de junho deste ano, no bairro Guanabara, quando um homem, de 37 anos, foi encontrado ferido com várias facadas e desacordado, em um terreno baldio.

De acordo com as investigações desenvolvidas pelo SIG, Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com o apoio da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, foram materializadas diversas provas, como depoimentos testemunhais, apreensão de veículos e coleta de imagens de câmeras de segurança. O vídeo demonstra o exato momento em que José Leandro Pinto Romão dos Santos, conhecido como “Galego”, foi abordado na rua, agredido e colocada dentro de um veículo, no qual foi transportado até o local onde sofreu a tentativa de homicídio.

Continue Lendo...

Ao final das investigações, a equipe policial representou pela prisão temporária dos envolvidos e de busca e apreensão nas residências deles, sendo que após manifestação favorável do Ministério Público, as medidas cautelares foram decretadas judicialmente pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas.

As equipes da Polícia Civil iniciaram as diligências para o cumprimento simultâneo de todos os mandados, quando quatro deles foram efetivamente cumpridos, sendo que apenas um dos suspeitos encontra-se foragido.

Os presos foram levados para a sede do SIG e serão indiciados como suspeitos da prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada. Eles foram submetidos aos exames de corpo de delito, sendo encaminhados às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para aguardarem à disposição da Justiça.