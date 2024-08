Quatro pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Parque São Carlos

Quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas e associação criminosa. A prisão foi feita por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, por volta de 16h, nesta quinta-feira (8), durante patrulhamento próximo a uma residência alvo de denúncias de mercadoria de drogas, na rua Valdeci Vasconcelos, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

Na operação, ao chegar no local da denúncia, os policiais militares abordaram um homem, de 62 anos, que saiu da residência carregando uma porção de crack. Em alguns minutos depois, chegou também ao local um homem, de 34 anos, que ao ser questionado pela polícia sobre o motivo estar lá, ele confessou que foi a residência comprar drogas.

Durante a abordagem, um homem, de 24 anos, também se aproximava da residência, e ao avistar a viatura da polícia correu e entrou no quintal de uma casa, porém foi capturado logo após arremessar ao chão um embrulho contendo 39 porções de crack, pesando 14g, 19 porções de cocaína, pensando 6g e uma porção de maconha, pensando 0.9g.

Logo depois das primeiras abordagens, os policiais ainda abordaram um homem, de 26 anos, e duas mulheres, uma de 28 anos e a outra de 44 anos, identificada como a proprietária da residência alvo da denúncia. Nesse momento, uma mulher, de 21 anos, também saiu de dentro da residência falando ao telefone e desacatou os policiais militares.

Diante aos fatos, foi dado voz de prisão as pessoas envolvidas suspeitas de tráfico de drogas e, também, desacato aos policiais. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram apresentados, juntamente, com as drogas apreendidas.