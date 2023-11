Rádio Patrulha prende autor de furto e recupera objetos furtados de loja

A Rádio Patrulha da Polícia Militar conseguiu prender em flagrante um homem, de 39 anos, por furto qualificado após denúncia anônima pelo 190, no início da manhã, desta terça-feira (21), no bairro Paranapungá, região Norte de Três Lagoas.

Por volta de 5h45 a Polícia Militar foi informada sobre um suspeito de furto que estaria com vários objetos, próximo à praça do bairro São Jorge, na rua Antônio Estevan Leal. Ao chegarem ao local, os militares passaram a realizar rondas e localizaram o suspeito próximo a um supermercado, na rua Anis Irab, no bairro Paranapungá. Ele teria avistado a viatura policial e tentado fugir pulando muros de residências. No entanto, acabou preso pelos policiais.

O suspeito se apresentou bastante alterado e segurava um saco de estopa. Dentro dele havia vários produtos furtados, como relógios, cigarros, bonés, caixas de som, isqueiros e pen-drive. Questionado sobre o local onde o suspeito teria furtado os objetos, os militares apenas conseguiram descobrir que seria uma loja na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Os produtos furtados e recuperados pela Rádio Patrulha foram entregues para a vítima.