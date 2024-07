Receita Federal orienta sobre o 'golpe da restituição'

Uma nova modalidade criminosa chamado ‘golpe da restituição’ está sendo registrada contra os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A Receita Federal alerta para este tipo de crime, onde os golpistas enviam mensagens para o celular e email das vítimas com um link de uma falsa página da Receita Federal dizendo que é necessário pagar um valor para liberar a restituição.

O delegado, Zilson da Silva, orientou para os contribuintes não acessarem nenhum link disponibilizados nessas mensagens, que certamente, se tratam de golpe. O delegado afirmou ainda que a Receita Federal não cobra nenhum valor para que seja liberado a restituição, pois é depositada automaticamente na conta do contribuinte. “Se trata de mais um golpe que está circulando na praça”, afirmou.

Em Três Lagoas, a restituição dos lotes do Imposto de Renda já começou a ser paga. Para saber se há algum valor a receber de restituição basta acessar o Portal e-Cac, com certificado digital ou conta Gov.br. É possível consultar o processamento da declaração, e se já está incluído no próximo lote de restituição. Dúvidas podem ser tiradas também na sede da Receita Federal em Três Lagoas.

Veja mais na reportagem abaixo: