Regras de funcionamento do novo Shopping Popular são apresentadas para lojistas

As novas regras de funcionamento e o andamento da obra do novo prédio do Shopping Popular, em Três Lagoas, foram apresentadas durante encontro entre os lojistas e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect). A reunião ocorreu, nesta quinta-feira (25), no atual local de funcionamento do camelódromo. O secretário da pasta e Chefe de Gabinete, José Aparecido Moraes, e o Diretor de Indústria e Comércio, Adenaldo Nunes, falaram detalhes do empreendimento, que é construído na região da NOB, ao lado da Feira Central Turística, como também como será a distribuição dos boxes.

Atualmente o Shopping Popular funciona em um antigo prédio às margens da Lagoa Maior. Com a construção do novo espaço, prevista para ser entregue no segundo semestre deste ano, os comerciantes terão acesso a uma estrutura moderna e mais adequada às necessidades locais.

O novo empreendimento ocupará uma área total de quase 5.000m² e contará com uma variedade de boxes comerciais, áreas de circulação e calçadas. O projeto, que está sendo financiado com recursos da Agesul, Caixa Econômica Federal e recursos próprios do município, visa proporcionar um ambiente mais amplo e arejado para os comerciantes e clientes.

A nova estrutura incluirá mais de 100 boxes, além de espaços destinados à alimentação e áreas de circulação. A construção compreende uma área total de 4.801,13m² e terá toda a infraestrutura necessária para atender às demandas comerciais locais.

*Informações da assessoria da prefeitura.