Riedel pede autorização para empréstimo de R$ 2,3 bilhões para estradas MS

Empréstimo

Um pedido de autorização para empréstimo no valor de R$ 2,3 bilhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). O montante é para investir na malha rodoviária e tem como objetivo principal oferecer infraestrutura para as empresas que estão se instalando no Estado, como Arauco; Suzano e outras gigantes do setor. Só não se sabe se o pedido será aceito e para quando as obras.

Pente fino

Falar sobre Previdência Social e as suas mazelas já é mais que novela, dá uma séria. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo vai enfrentar o desafio de analisar minuciosamente a lista de beneficiários do INSS. Será um “pente-fino” em busca de identificar supostas fraudes. De acordo com ela, caso sejam comprovadas, poderiam significar o retorno entre R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões aos cofres públicos.