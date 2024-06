Rotatória em via pública se torna problema para moradores em Três Lagoas

A rotatória construída na rua Custódio Andrews, em Três Lagoas, apesar de ter sido concluída há menos de um ano, já se tornou um problema para os moradores, especialmente na divisa dos bairros Santa Luzia e Maristela. A rotatória, que conecta outras vias importantes como a rua Guilhermina Maria Esteves, tem sido o cenário de vários acidentes.

A situação tem gerado reclamações dos moradores e comerciantes sobre a imprudência dos usuários da via pública. A aposentada Tereza Alves, que mora há 50 anos em frente à rotatória, conta como o local era antes do asfalto. “Ficou perigoso. Antes da rotatória era tranquilo, passava menos carros, mas agora está muito movimentado. Tem muita criança e pessoas passando na rua. Apesar da obra ter valorizado o bairro e as propriedades, é perigoso até para ir andando na farmácia aqui perto”.

Ainda que bem sinalizada, a situação se agrava nos horários de intenso movimento. De acordo com relatos dos moradores, na semana passada, um carro passou por cima da rotatória, derrubando o poste que está sendo instalado com câmeras.

A comerciante Telma Moreira comenta que o progresso veio para ajudar a população, mas o desrespeito é grande. “Os motoristas sabem que a preferência é de quem já está na rotatória, mas a maioria não tem paciência de esperar e avança, desrespeitando a prioridade dos outros”.

A rotatória, projetada para melhorar o fluxo de tráfego em um cruzamento e reduzir o número de colisões, acabou tendo o efeito contrário. Como é uma interseção que liga grandes bairros ao Centro, o fluxo é intenso, incluindo carros, caminhões, motocicletas, bicicletas e pedestres.

