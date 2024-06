Ruas no bairro Jardim Guaporé serão parcialmente interditadas para obra de drenagem

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Trânsito (Seintra) informou que a partir de segunda-feira (17), será iniciado o trabalho de escavação para implantação de drenagem subterrânea no bairro Jardim Guaporé e, por este motivo, algumas ruas ficarão parcialmente interditadas. O trabalho deve se estender até quarta-feira (20).

As escavações serão concentradas no cruzamento entre as ruas Antônio Estevam Leal e Getúlio Marquês Garcia. As equipes irão instalar placas de sinalização na região, e pedem que os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que redobrem a atenção ao passar pela região, pois além de maquinários na pista, também haverá uma escavação profunda na região.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas