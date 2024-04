Saiba como emitir cartão de estacionamento para idosos em Três Lagoas

Ao menos 117 cartões de estacionamento para vaga especial destinada aos idosos foram emitidos pelo Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), durante o atendimento realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Tia Nega”, em 19 de abril.

A ação fez parte da agenda de atividades da 18ª Semana Municipal de Trânsito, que contou com diversas ações do setor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). Para emitir o cartão, o único critério é ter acima de 60 anos de idade. O item é pessoal e intransferível e válido em todo território nacional, pode ser utilizado em qualquer veículo, desde que esteja transportando o idoso.

O Deptran informa que continua oferecendo o serviço gratuitamente durante todo o ano, na sede do Departamento. Basta comparecer munido da cópia do documento pessoal com foto (RG, CPF ou CNH) e comprovante de residência.

O prazo máximo de vencimento do cartão é de 5 anos, por isso é importante que as pessoas que já têm benefício se atentem para as datas. Quem já possui também poderá renovar seu documento, basta levar o cartão antigo e trocar pelo novo.

O horário de atendimentono Deptran é das 7h às 11h e, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O órgão fica na rua Paranaíba, nº 2600, no bairro Jardim Primaveril. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone: (67) 99221-7147.

*Informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas.