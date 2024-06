Saiba como se prevenir de queimaduras durante festas juninas

Durante as festividades de São João, que se estendem pelo mês de junho e julho, muitos acidentes são registrados devido ao manuseio de fogos de artifício e às tradicionais fogueiras nas festas juninas.

Nesta época do ano, é comum ocorrerem queimaduras de segundo grau, especialmente nos membros superiores: mãos, punhos, braços, tronco, rosto e olhos, que são as partes mais expostas. Esses acidentes podem ser fatais ou causar lesões graves e permanentes.

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz, a atenção com fogos de artifício deve ser redobrada. “A Defesa Civil é contra o uso desse tipo de material devido aos riscos que ele representa. Embora a venda de fogos de artifício seja permitida no Brasil, alertamos que fogos de grande porte como rojões e morteiros são proibidos para menores de idade. Pedimos aos pais que não permitam que seus filhos comprem ou soltem fogos de artifício sozinhos. Se comprar fogos para as crianças soltarem, os pais devem supervisionar de perto e garantir medidas básicas de segurança, como não segurar na mão, soltar longe do corpo e evitar recipientes de vidro”, explica.

O comerciante de fogos de artifício José Cláudio observa que houve um aumento na procura por esses produtos, mas é no mês de julho que as vendas registram uma elevação de até 20%. "Em Três Lagoas, as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro são menos comemoradas, enquanto as festas julinas, em julho, têm maior destaque. É nesse período que as pessoas costumam usar e soltar fogos de artifício".

Ao comprar fogos, o recomendado é que seja apenas em lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros. Na loja de José Cláudio, há diversos produtos destinados a crianças, mas rojões e morteiros são vendidos apenas para maiores de 18 anos. "É uma questão de segurança com explosivos, então é necessário ser adulto, acima de 18 anos. Existe uma linha de fogos de artifício específica para crianças, como estalos, traques, fósforos de cor e aviõezinhos, que são fogos sem grande quantidade de pólvora para explosão".

Seguir as instruções ao soltar rojões e morteiros é essencial para evitar acidentes. "Os rojões, que são bastante comuns durante os jogos da seleção brasileira, são recomendados para não serem soltos segurando na mão. Você pode usar uma vara, um cabo de vassoura ou colocá-los a uma distância segura. Lembre-se de que a diversão só é completa quando todos participam de forma segura. A graça não está em segurar na mão para ver a explosão, mas sim em observar os fogos. Muitas pessoas se machucam, queimam ou sofrem mutilações durante este período do ano, então pedimos a todos que tenham muito cuidado ao usar fogos de artifício", o coordenador alerta.

Outra tradição desta época festiva são as fogueiras, que podem ser realizadas desde que montadas com segurança. Ela deve ser feita em locais limpos, especialmente devido ao tempo seco, pois qualquer fagulha pode iniciar um incêndio. Ao término da festa, é importante certificar-se de que a fogueira foi completamente apagada com água.

