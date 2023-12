Samba Hotel é inaugurado nesta sexta-feira em Três Lagoas

A Samba Hotéis tem a satisfação de anunciar a abertura do aguardado Hotel Samba Três Lagoas, reforçando sua presença em uma das principais cidades e de crescimento mais rápido no Mato Grosso do Sul.

O moderno empreendimento não só enriquece a infraestrutura hoteleira local, mas também impulsiona a economia de Três Lagoas. Com voos diretos de São Paulo, a cidade fortalece sua conexão com importantes centros comerciais.

Estrategicamente localizado com fácil acesso às principais vias e à BR-262, que conecta São Paulo a Mato Grosso do Sul, o Hotel Samba Três Lagoas oferece 128 apartamentos equipados com comodidades modernas, além de um amplo espaço de convenções para até 300 pessoas. Sua infraestrutura completa assegura uma experiência de hospedagem excepcional.

A inauguração não apenas expande nossa rede, mas reafirma nosso compromisso com a excelência em hospitalidade, contribuindo positivamente para a comunidade local e atraindo visitantes em busca de uma estadia única.

Para informações e reservas, visite nosso site em [sambahoteis.com/treslagoas] ou contate-nos através da central 0800 960 85 26.

*Com informações da Assessoria Samba Hotéis