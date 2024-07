Sanesul vai instalar 12 novos hidrantes em Três Lagoas até novembro

Para auxiliar no combate aos incêndios, em Três Lagoas, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) deve instalar novos hidrantes até dezembro de 2024. A medida contempla um pedido do Corpo de Bombeiros, que avaliou a necessidade destes terminais em diversos pontos do município.

A cidade recebeu 12 novos hidrantes e serão instalados pela Sanesul. O gerente regional da Companhia, em Três Lagoas, Adilson Bahia, ressaltou que os terminais serão fixados em áreas estratégicas da cidade. “Assim que ocorreu a notificação, buscamos fazer o diagnóstico em parceria com o Corpo de Bombeiros, acionamos a diretoria para fazer a aquisição dos hidrantes, para atender de forma mais rápida”, pontuou.

Para o tenente do 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, a cidade necessita destes equipamentos nos mais diversos pontos para auxiliar no combate aos incêndios. “ Não é só no período de seca e estiagem, mas faz parte do plano. A cidade cresceu, há novos bairros e é importante esses hidrantes nos locais”, observou.

