Saúde inicia busca ativa de crianças não vacinadas contra poliomielite em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adotará uma medida estratégica para imunizar todas as crianças que ainda não se vacinaram contra a poliomielite. Durante todo o mês de julho, serão realizadas visitas nas casas dessas crianças para imunizá-las.

De acordo com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, o Monitoramento de Estratégia de Vacinação (MEV) é uma iniciativa do Ministério da Saúde como parte do Plano Nacional de Imunização. “Não se trata apenas de uma ação do município de Três Lagoas, mas sim de uma ação nacional direcionada as crianças elegíveis”.

O objetivo dessa estratégia é visitar casas de Três Lagoas para verificar a situação vacinal de crianças de 6 meses a 4 anos completos, ou seja, menores de 5 anos. “A equipe vai conferir se as crianças estão em dia com as vacinas para poliomielite, a partir dos 6 meses, e sarampo, a partir de 1 ano de idade. Se for constatado que a criança não está com as vacinas em dia, a vacinação será realizada no local durante a visita”, Humberta explica.

Neste ano, a campanha de vacinação contra a poliomielite atingiu apenas 37% de cobertura vacinal, enquanto a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%. O Monitoramento de Estratégia de Vacinação (MEV) é uma ação adicional para tentar alcançar essa meta.

A coordenadora explica que o objetivo do monitoramento é verificar se essas crianças estão em dia com as vacinas, tanto da campanha quanto do calendário vacinal de rotina. “Com o MEV, temos o compromisso de visitar 3% da nossa população dentro dessa faixa etária. Embora isso não permita atingir os 95%, essas visitas aleatórias nos ajudarão a identificar e atualizar a situação vacinal das crianças. Caso alguma criança não esteja em dia com as vacinas, administraremos as doses necessárias durante a visita”.

A campanha de vacinação contra a poliomielite terminou em junho, mas durante o mês de julho inteiro, de 1º a 31, essa estratégia de monitoramento será realizada. As Unidades Básicas de Saúde já possuem um protocolo para realizar busca ativa semanal das crianças que ainda não foram vacinadas ou que não completaram o esquema de vacinação de qualquer imunizante.

Os territórios das unidades de saúde são divididos em microáreas cobertas por agentes comunitários de saúde. A rotina dessas unidades inclui a busca semanal dos faltosos por meio do sistema de informação, o E-SUS, através do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Utilizando o relatório de crianças em atraso gerado pelo sistema, a unidade de saúde, com a ajuda dos agentes comunitários, localiza essas crianças para vaciná-las.

O Ministério da Saúde estabelece que 95% das crianças devem ser vacinadas para garantir a segurança contra a reintrodução de doenças no território. No município de Três Lagoas, a cobertura vacinal de rotina é de 94%, restando apenas 1% para atingir a meta. “Esperamos que até o final de julho, encerrando o primeiro semestre, possamos alcançar os 95% de cobertura, garantindo assim a segurança contra a poliomielite em nosso município e país”, disse Humberta.

