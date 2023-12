Saúde irá aplicar dose de reforço da vacina contra Covid-19 em idosos e pessoas imunossuprimidas

Atenção, idosos com mais de 60 anos e pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) liberou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para vocês. A medida, conforme nota técnica, é devido à detecção de uma nova variante do Coronavírus no Brasil (BA.2.86 da Ômicron).

Com isso, todos que se enquadram nessas características e idades e que receberam a última dose há mais de 6 meses devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa para receber essa dose de reforço que garante a imunização contra casos graves da doença.

Continue Lendo...

O que levar?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se imunizar, pessoas com mais de 60 anos de idade devem levar documento oficial com foto que comprove a idade e aqueles que têm mais de 12 e menos de 16 anos de idade, além de documento com foto, devem estar acompanhados de um adulto responsável (pessoas com mais de 16 anos não precisam de acompanhante), além claro, de um comprovante de imunossupressão.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pelo WhatsApp 67 98139-3273.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas