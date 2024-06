Saúde orienta sobre atendimento de sintomas respiratórios e gripe em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Três Lagoas alerta a população sobre os riscos associados ao clima seco, que tem contribuído para um aumento significativo no número de casos de doenças respiratórias. Nas últimas semanas, a umidade relativa do ar na cidade caiu consideravelmente, variando entre 31% e 65%, conforme dados meteorológicos locais. Este cenário tem levado a um aumento expressivo nos atendimentos na Rede Municipal de Saúde.

“A demanda tem sido muito alta, especialmente por conta do clima seco e mais frio, além do aumento da circulação de diversos vírus, o que agrava as condições respiratórias, principalmente em crianças, idosos e outras pessoas pertencentes ao grupo de risco para doenças gripais”, afirmou o médico de família e comunidade, Vinícius Neves.

Onde buscar atendimento?

Para melhor atender à população e reduzir a sobrecarga na UPA-24h e no Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora, a SMS orienta que os moradores procurem atendimento nas Unidades de Saúde dos bairros, que funcionam de segunda a sexta, das 7h às 18h. Estas unidades estão preparadas para tratar casos de doenças respiratórias e outras condições não emergenciais, permitindo que a UPA-24h seja reservada para casos de urgência e emergência. Nos finais de semana, feriados e entre 18h e 7h, a UPA-24h e o Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora devem ser os locais de referência para atendimento médico.

Tempo de espera

A população deve estar ciente de que, devido ao aumento no número de atendimentos, pode haver um tempo de espera maior do que o normal nas unidades de saúde e na rede de urgência e emergência. O atendimento é organizado com base na Classificação de Acolhimento por Risco do SUS, que prioriza os casos mais graves:

Vermelho: emergência, atendimento imediato.

Amarelo: urgência, atendimento em até 30 minutos.

Verde: pouco urgente, atendimento em até 2 horas.

Azul: não urgente, atendimento em até 4 horas.

Para síndromes respiratórias, recomenda-se procurar ajuda médica se houver sintomas como dificuldade para respirar, febre alta persistente, chiado no peito ou tosse contínua.

Prevenção

Além disso, a SMS oferece algumas dicas para melhorar a respiração em clima seco:

Mantenha-se hidratado, bebendo pelo menos 2 litros de água por dia.

Use umidificadores de ar ou coloque recipientes com água nos cômodos da casa.

Evite exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes e secas do dia.

Lave as narinas com soro fisiológico para evitar o ressecamento das vias aéreas, principalmente das crianças.

Evite exposição a poluentes e fumaça de cigarro.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas