Secretaria de Esportes oferece aulas gratuitas de xadrez em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) está ofertando aulas gratuitas de xadrez para pessoas com idade entre 10 e 17 anos.

De acordo com o professor de xadrez Francisco Diogo, também será aberto vagas para a população da terceira idade. As aulas serão administradas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”.

Ao todo, serão 20 vagas para as aulas. “As vagas são limitadas, e a intenção é fazer uma avaliação inicial para dividir as turmas, já que trabalharemos com crianças e a terceira idade. O projeto é novo e estamos muito otimistas em trabalhar com o xadrez”, explica o professor.

As inscrições devem ser realizadas na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os pais ou responsáveis devem levar os documentos pessoais dos jovens menores de idade como RG, CPF e comprovante de residência.

