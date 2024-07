Secretaria de Saúde e outros departamentos vão mudar de endereço em Três Lagoas

As obras do novo prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas continuam em andamento e já estão quase finalizadas. Tanto a pasta, quanto outros dez departamentos vão mudar de endereço. O novo local será no antigo prédio da prefeitura, situado na avenida Capitão Olinto Mancini, no Centro da cidade.

O prédio precisou passar por diversas reformas após ser descoberto um dano na estrutura, que causou a evacuação do local, ainda no ano de 2022. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Trânsito (Seintra), as obras estão em fase de conclusão e a previsão é de que ele seja entregue até o final do mês de agosto.

Continue Lendo...

O cronograma da administração municipal prevê que mais de dez departamentos sejam realocados para o novo endereço. Entre eles, estão: Gabinete da Saúde, Ouvidoria da SMS, Atenção Primária, Assistência à Saúde, Relacionamentos Interinstitucionais, Diretoria Administrativa e das Vigilâncias: Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, a prefeitura abriu o processo de licitação para a compra de centrais de ar condicionado para o prédio.

Veja a reportagem abaixo: