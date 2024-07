Seguem abertas inscrições para aulas de handebol feminino em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) segue com inscrições abertas para aulas de handebol feminino em Três Lagoas, até o preenchimento das 20 vagas limitadas disponíveis. "Três Lagoas está se destacando muito nessa modalidade do handebol”, ressaltou a secretária da Sejuvel, Márcia Donegatti.

As aulas são para crianças de 8 a 11 anos, e vão acontecer das 9h às 10h30 nas terças e quintas-feiras. Os interessados em se inscrever devem comparecer no Ginásio de Esporte 'Cacilda Acre Rocha', fica localizado na avenida Clodoaldo Garcia com a rua Guilhermina Esteves, munidos de documentos como RG, CPF ou Certidão de Nascimento.

