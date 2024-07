Segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de MS inicia em 1° de agosto

No dia 1º de agosto, será realizada a cerimônia de abertura da segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, com a participação estudantes-atletas de 15 a 17 anos. A competição ocorrerá de 1º a 19 de agosto, dividida em quatro blocos de modalidades. A competição é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

No primeiro bloco, nos dias 1º a 5 de agosto, serão realizadas disputas individuais de atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). No segundo bloco, entre os dias 5 a 12 de agosto, as modalidades coletivas entram em cena com voleibol e handebol na primeira e segunda divisões. O terceiro bloco, entre 12 a 19 de agosto) também será dedicado a modalidades coletivas, incluindo basquetebol e futsal na primeira e segunda divisões. Por último, durante os dias 16 a 19 agosto, haverá disputas de ginástica artística, ginástica rítmica, natação e xadrez.

Nesta edição, 55 municípios serão representados nos Jogos, com mais de 3,5 mil atletas em toda a etapa. Em 2023, a quantidade de atletas na mesma faixa etária foi de 2.939, demonstrando um aumento significativo. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul classificam os estudantes para etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento ocorrerá de 13 a 28 de novembro, em João Pessoa (PB).

“Estamos chegando em mais uma etapa dos Jogos e sabemos que esse é um momento muito esperado pelos jovens estudantes, porque eles têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades e demonstrar tudo aquilo que vêm desenvolvendo no dia a dia dos treinos, além de construir amizades que perduram para além das quadras”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o esporte faz a diferença em todos os aspectos da vida dos atletas. “O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Nos Jogos, nossos atletas aprendem lições valiosas que vão além das competições. Eles experimentam o espírito de equipe, a resiliência diante das dificuldades e a importância de se esforçar para alcançar seus objetivos. Esses valores são fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Além disso, o evento promove a inclusão e a igualdade, oferecendo oportunidades para todos os jovens, independentemente de sua origem ou condição social".

A diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte, Karina Quaini, explica o processo de convocação para a etapa nacional. “Na etapa nacional, o técnico selecionado, junto com outros dois técnicos e uma comissão técnica, convocam 15 atletas para uma semana de treinamento intensivo. Os atletas podem ser convocados independente da equipe que ele participa. Durante essa semana, os atletas treinam com o representante do estado. Ao final dessa fase intensiva, é escolhida a equipe que representará o estado na etapa nacional em cada modalidade”.

*Com informações da Fundesporte