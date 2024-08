Segunda fase dos Jogos da Melhor Idade reunirá mais de 800 atletas

Mais de 800 atletas de 28 municípios participarão da 2ª fase dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, que têm início na segunda-feira (26), em Três Lagoas. As modalidades em disputa serão coletivas, como vôlei adaptado e bocha, tanto no feminino quanto masculino, nas categorias de 50, 60 e 70 anos de idade.

As partidas de vôlei adaptado ocorrerão em quatro ginásios da cidade: no poliesportivo Eduardo Milanez, no ginásio da Associação de Ensino de Mato Grosso do Sul (AEMS) e na Escola Estadual Luís Lopes de Carvalho (Luloca). As competições de bocha serão realizadas na cancha do Centro de Convivência ‘Tia Nega’. O coordenador dos jogos, Walter Dias, da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), destaca que, além de estimular o esporte entre os participantes mais experientes, os jogos também movimentam a economia da cidade com a ocupação de hotéis, bares e restaurantes.

Além dos polos esportivos, este ano o Arena Mix servirá como Centro de Convivência, onde os atletas participarão do Miss e Mister Melhor Idade, bem como do tradicional baile, que contará com a animação da banda Uirapuru. “No Arena Mix, será instalado um refeitório e, todas as noites, os participantes poderão dançar, pois eles gostam de música. Haverá também o desfile de Miss e Mister de todas as categorias: 50+, 60+ e 70+. Além disso, no dia 31 de agosto, ocorrerá o baile com animação da banda Uirapuru, de Campo Grande. Eles competirão e ainda terão atividades culturais”, destacou Walter Dias.

Em 2023, participaram 26 delegações de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Neste ano, mais duas cidades se juntam ao evento, mostrando que as pessoas estão optando por envelhecer com saúde e atividade física. “O mais importante é ressaltar que os Jogos da Melhor Idade vão além das competições, é um momento de confraternização entre os atletas. Eles criam expectativas de rever amigos e gostam de vir para Três Lagoas, aproveitando os atrativos turísticos da cidade”, salientou Dias. A abertura dos jogos será na segunda-feira (26), às 19h, no ginásio poliesportivo Professora Cacilda Acre Rocha.