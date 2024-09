Segunda-feira começa com chuva e clima ameno em Três Lagoas

Enfim, a chuva chegou para aliviar o tempo seco e o calorão. A segunda-feira (16), será de céu nublado, chuva e temperaturas amenas, em Três Lagoas.

A chuva começou no final da noite de domingo (15), e de acordo com o meteorologista Natalio Abraão, o volume de chuva no município chegou 1,4 mm.

E de acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), aponta ainda para risco de chuva intensa nas regiões Norte e Leste de Mato Grosso do Sul.

Os termômetros registraram a temperatura mínima de 18°C, e a máxima não passa dos 29°C.