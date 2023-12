Segunda vítima fatal de acidente entre ônibus de turismo e carreta é identificada

Josmar João de Arruda, de 42 anos, morador de Castilho (SP), cidade paulista distante 30 km de Três Lagoas, foi a segunda vítima fatal identificada do trágico acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão carregado de madeira, na rodovia Castello Branco, no município de Porto Feliz (SP). O motorista do ônibus, Sérgio José da Silva, de 68 anos, era de Três Lagoas e morreu no próprio local. Além das duas mortes, oito pessoas ficaram gravemente feridas.

O Corpo de Bombeiros informou ao JPNews que o ônibus transportava 44 passageiros e saiu de Três Lagoas com destino ao Brás, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta de 1h30 (SP), desta terça-feira (5). As vítimas foram encaminhadas para hospitais dos municípios de Porto Feliz, Boituva e Sorocaba. Foi necessário interdição de meia pista da rodovia para a retida dos corpos, que ficaram presos às ferragens.