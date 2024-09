Aeronaves controlam focos de incêndios em Castilho (SP) e mais quatro cidades nesta segunda

O município de Castilho (SP), que faz divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e fica a 30 km de Três Lagoas, é uma das cinco cidades do estado de São Paulo que estão com incêndios em andamento, nesta segunda-feira (16), segundo a Defesa Civil paulista. Dez aeronaves estão auxiliando o trabalho de contenção das chamas feito pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Os aviões estão divididos entre os municípios de Castilho, Bananal, Mococa, Tapiratiba e Itirapuã. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, estão sendo usadas seis aeronaves de asa fixa e quatro de asa rotativa para o combate ao fogo.



*Com informações da Agência Brasil