Segundo sorteio da promoção 'A Casa dos Sonhos' é realizado; confira os finalistas

A2ª gincana classificatória da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ foi realizada, no sábado (6), com os mais de 70 selecionados do mês de março. O Grupo RCN esteve no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas, transmitindo, ao vivo, a competição pela TVC HD.

O evento foi apresentado por Israel Espíndola e Taty Moraes, que com ajuda do público presente e a torcida das famílias, os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves para tentar abrir a porta da casa, ficando mais próximo de realizar a conquista da casa própria. A disputa final será no mês de outubro.

Os pré-sorteios no mês de abril continuam sempre, às sextas-feiras, no programa TVC Agora. Em outubro, os finalistas poderão ganhar uma casa novinha, mobiliada, com internet e energia fotovoltaica. Se você ainda não está participando, corra até uma loja parceira da promoção e compre. Depois basta apontar a câmera do celular para o QRCode virtual, cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final da promoção.

Os parceiros da promoção estiveram aos lados dos clientes dando aquela força. A gerente do Instituto Visão Solidária, Aline Matias, destaca a procura dos clientes em participar da promoção. “Está sendo bem procurado, os clientes estão gostando da promoção. Eles chegam na loja perguntando antes da gente oferecer. A loja vai completar três meses e fomos muito bem recebidos em Três Lagoas. Ao comprar qualquer produto da loja, sem valor mínimo, você já poderá resgatar o cupom on-line”.

A consultora de vendas do Loteamento O.T, Tatiane Pacheco, também destaca a participação do empreendimento na promoção. “Ao comprar com a gente, a pessoa já está concorrendo. Os clientes ficam empolgado e com a expectativa de ganhar a casa própria”.

“É um momento emocionante, a empresa se sente grata em participar desta promoção. Para participarem, aqueles que já são nossos associados devem indicar alguém para abrir uma conta. Assim, tanto quem abrir a conta quanto quem já for associado, poderá participar da promoção. Quem fizer portabilidade de salário ou aplicar algum valor na cooperativa, também já estará participando”, afirma Andressa Maria, da Sicoob Metalcred.

Veja quem foram os classificados desta fase:

Patrícia Oliveira dos Santos - Cliente Açaí Super Fruta

Juliano Fernández - Cliente Solução Já

Rafael Torres - Cliente DMS Fibra

Fabrina Nan - Cliente Comercial Mariano

Giovanna Mariano - Cliente Espaço VIP

Juliano Nascimento - Cliente Casas Álea

Wesley Oliveira - Cliente Ener3

Sidnei Rodrigues - Cliente Multisoldas

Mauricio Nascimento - Cliente Depósito de Gás Avenida

Marciel Santos Pereira - Cliente Megatec

Marleize Leite do Nascimento - Cliente Chocoplast

Élida Gomes da Silva - Cliente Quitutes da Teni

Ivanildo Teixeira de Faria Junior - Cliente Telas Concórdia

Rosemeire Bueno - Cliente Suco Prats

Meyre Mariano - Cliente Bom Beef

Amanda Padua Zorzan - Cliente Sicoob Metalcred

Nilma Batista de Sousa Rovani - Cliente Instituto visão solidária

Rosa Silva Barreto - Cliente Postos 7 Mares

Patrícia Crispim - Cliente Morena Mulher

Julia Gonçalves - Cliente 7 Pharma

Danathiely Souza Fraga - Cliente Colégio Exitus

Euripedes da Silva Ferrei - Cliente Cassiplast

Liobino Brito - Cliente Estoque Materiais de Construção

Genilson dos Santos - Cliente Postos Parati e Nikkey

Confira a reportagem abaixo: