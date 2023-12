Sem emprego em 2025 Angelo Guerreiro pede emprego a Eduardo Riedel

A primeira passagem oficial do governador Eduardo Riedel (PSDB) em Três Lagoas rendeu conversas sobre os bastidores da política local. Durante a visita, o prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), que encerra o mandato no ano que vem, pediu publicamente um cargo ao atual governador, alegando que não quer ficar desempregado. A resposta foi simples: “não falo de política até 2024.”

Nada a declarar

O chefe do Executivo Estadual foi instigado por jornalistas e assessores durante a coletiva de imprensa ao ser questionado sobre um suposto apoio a pré-candidatura do presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), à prefeitura no ano que vem. A resposta foi a mesma dada anteriormente: “não falo de política até 2024.”

Filho da cidade

O atual secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também esteve em Três Lagoas. Seguidores de Simone Tebet e Eduardo Rocha não perderam tempo ao encontrarem com o político e declarar apoio a uma possível pré-candidatura à prefeitura de Três Lagoas nas eleições de 2024. “Vou pensar”, disse Eduardo.