Semana começa com tempo seco e altas temperaturas em Três Lagoas

Semana começa com altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva. A segunda-feira (10), será de céu sem nuvens, e tempo seco em Três Lagoas.

Aliado à estabilidade, espera-se ainda baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 45%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a atuação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera que favorece o tempo mais quente e seco no Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.