Semana do MEI inicia dia 20 de maio e terá palestra do jogador Giba em Três Lagoas

Muitos empreendedores reconhecem a importância de sair da informalidade e se transformar em Microempreendedores Individuais (MEI), mas alguns não sabem como. São muitos os benefícios, porém há algumas obrigações, e a declaração do imposto de renda é uma delas.

O MEI representa a maior parte dos pequenos negócios. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados atualizados da Receita Federal, são 165,8 mil empreendedores formalizados nessa categoria, correspondendo a 56,7% das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do estado.

Continue Lendo...

Entre os dias 20 a 24 de maio, em Três Lagoas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promoverá a “Semana do MEI 2024”, onde, de forma gratuita, serão realizadas atividades para os empreendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haverá diversas palestras, tanto online quanto presenciais, abordando temas como estratégias de vendas e preços, marketing, formalização como MEI, declaração do imposto de renda, emissão de notas fiscais, finanças e orçamentos.

Silva Maria Alves Firmino trabalha há 49 anos vendendo pipoca em festas e eventos. Ela conta que prosperou quando decidiu se formalizar MEI com a ajuda do Sebrae. Ao sair da informalidade, ela transformou o próprio negócio e, hoje, possui sete carrinhos de pipoca, com a agenda lotada. “Antes era muito difícil porque as empresas não vinham até mim, mas isso mudou quando eu abri a minha própria empresa e me formalizei como MEI”.

O papel do Sebrae é auxiliar microempreendedores, oferecendo orientação sobre ideias de negócios, competências, planejamento e como transformar sonhos em realidade dentro da formalidade.

De acordo com a analista do Sebrae Costa Leste, Ana Flávia Arrais, a partir do momento que você abre um CNPJ, surge um leque de oportunidades, como poder fornecer para grandes empresas e para o poder público, emitir e comprar com nota fiscal, além dos benefícios de previdência e aposentadoria.

No entanto, além dos benefícios, o MEI tem uma obrigação fundamental para o negócio: a declaração do imposto de renda. O prazo para o Microempreendedor Individual é 31 de maio.

Essas e outras dúvidas serão debatidas durante a Semana do MEI, que será realizada na própria sede do Sebrae, em Três Lagoas. Durante o evento, dois assuntos de grande importância serão abordados: o "Desenrola", para ajudar a sanar dívidas adquiridas, e o "Alavanca", para apresentar uma nova linha de crédito.

Além disso, no dia 23 de maio, às 19h, haverá uma palestra com o campeão olímpico de voleibol Giba sobre os segredos do sucesso no esporte e na vida. A sede do Sebrae em Três Lagoas fica localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, número 826, no Centro.

Veja a reportagem abaixo: