Senai está com vagas abertas para cursos técnicos em Três Lagoas

Nesta segunda-feira (19), o coordenador de Educação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Três Lagoas, Ricardo da Silva, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre os cursos ofertados.

O Senai oferece cursos técnicos semipresenciais nas áreas de Administração, Automação Industrial, Celulose e Papel, Eletrotécnica, Química e Segurança do Trabalho. "Alguns desses cursos já têm turmas formadas, enquanto outros estão com lista de espera. No entanto, ainda há vagas disponíveis em algumas áreas promissoras" afirmou Ricardo.

Continue Lendo...

O coordenador explicou que a procura tem sido alta. "Temos fechado turmas com uma média de 28 a 42 alunos, especialmente no curso de Celulose, que cresce a cada dia", disse.

Ricardo destacou a importância das habilidades técnicas e das chamadas soft skills, que incluem interações sociais e proatividade. "As indústrias da nossa região valorizam muito essas competências. O setor de celulose, que é o carro-chefe da nossa economia, emprega bastante e está sempre em busca de mão de obra qualificada. É nesse nicho que o Senai oferece oportunidades para quem deseja se inserir ou se especializar nesse mercado", comentou.

Sobre a facilidade de inserção no mercado de trabalho, Ricardo mencionou que os cursos técnicos são mais acessíveis para quem busca uma colocação, especialmente na parte operacional das plantas industriais. "Os dados apontam que há uma maior demanda por profissionais com formação técnica em comparação aos de nível superior. Isso não significa que não haja espaço para ambos, mas a absorção de profissionais com formação técnica é geralmente mais rápida, dependendo, claro, do empenho do aluno", explicou.

Os cursos, de acordo com Ricardo, têm uma duração média de 1 ano e meio a 2 anos. "Os alunos têm acesso a uma formação básica que abrange o novo patamar da Indústria 4.0, mais tecnológica. Mesmo aqueles que não possuem conhecimento prévio em automação ou elétrica, por exemplo, sairão bem preparados, graças à metodologia do Senai", disse.

Ele também mencionou a alta taxa de colocação no mercado dos alunos do Senai e a possibilidade de realizar estágios durante o curso. "Alguns cursos, como Segurança do Trabalho, têm uma demanda constante e a maioria dos alunos já está inserida no mercado ou é muito procurada", afirmou.

Ricardo destacou que os cursos oferecidos pelo Senai são baseados em levantamentos de dados que consideram o potencial da região e pesquisas de mercado. "A demanda tem sido intensa, o que reflete a vocação industrial da nossa região e a necessidade de estar sempre bem preparado", comentou.

Quanto aos horários dos cursos, Ricardo explicou que há várias modalidades, incluindo cursos de aprendizagem industrial para jovens a partir de 18 anos, que podem trabalhar em indústrias em um período e estudar no Senai em outro. "Os cursos técnicos, que são os mais procurados, ocorrem no período noturno, das 18h45 às 21h55", esclareceu.

Além das opções presenciais, o Senai também oferece formação a distância (EAD) com aulas semipresenciais. "O aluno pode ir à unidade uma vez por semana para receber suporte e realizar atividades, com todo o apoio necessário para seu desenvolvimento", disse.

Sobre os preços, Ricardo afirmou que o Senai oferta valores acessíveis e, dependendo de alguns critérios, oferece bolsas sociais e da indústria.

Os interessados podem ir até a unidade, localizada na rua José Amílcar Congro Bastos, número 1313, bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Os telefones para contato são (67) 3509-5200 ou WhatsApp (67) 99242-4694.

Veja a entrevista abaixo: