Serviço de Telessaúde será implantado a partir de julho em Três Lagoas

O serviço de Telessaúde, denominado TeleTL (Telessaúde de Três Lagoas), será implementado para ampliar o acesso a atendimentos especializados em neurologia, neuropediatria e fonoaudiologia, no Centro De Especialidades Médicas (CEM) e na Clínica da Criança, em Três Lagoas. Essa iniciativa resolve a dificuldade de contratação de profissionais nessas áreas, representando um avanço significativo na saúde pública do município, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A partir de julho deste ano, o CEM e a Clínica da Criança contarão com uma sala especialmente equipada para atendimentos online, onde profissionais remotos atenderão os pacientes e crianças agendadas. A empresa contratada para gerir o TeleTL será responsável por fornecer toda a infraestrutura lógica e tecnológica, bem como os profissionais especializados necessários para os atendimentos. Este modelo de telemedicina já é uma realidade em Três Lagoas na especialidade de dermatologia, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo a secretária da pasta, Elaine Fúrio, “além de beneficiar diretamente a população que necessitar de cuidados nestas especialidades, o TeleTL promete expandir no futuro para outras especialidades médicas, atendendo a uma demanda crescente da população por serviços de saúde de qualidade. O paciente agendado para atendimento deve se dirigir ao CEM ou à Clínica da Criança, onde será recebida na sala equipada para o serviço de telessáude.”

Outro avanço

Outro passo importante deste processo de modernização é o desenvolvimento do TeleUPA, que permitirá atendimentos remotos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), facilitando o acesso dos pacientes aos serviços de saúde sem a necessidade de deslocamento. Este projeto está em fase de estruturação e deverá ser anunciado em breve.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas