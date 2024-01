Sesi está com matrículas abertas em Três Lagoas

Falta uma semana para o retorno às aulas na Rede Sesi de Ensino em Mato Grosso do Sul. Caso os responsáveis ainda não tenham efetuado a matrícula de seus filhos para este ano letivo, a Escola Sesi oferece vagas desde a educação infantil até o ensino médio.

Na escola Sesi, os alunos têm a oportunidade de se desenvolver em diversas áreas de aprendizado, como esportes, idiomas, empreendedorismo, tecnologia, iniciação científica, entre outras. A instituição inclui aulas com programação de jogos, robótica, comunicação visual, inglês e educação esportiva, visando o desenvolvimento das habilidades das crianças e adolescentes.

Nesta segunda-feira (22), o gerente Regional Leste do Sesi, Messias Weber dos Santos, e o diretor da Escola Sesi em Três Lagoas, Rafael Rezende, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a escola e as novidades.

Neste ano, a escola está oferecendo um contraturno integral até o 5° ano do ensino fundamental, onde as crianças podem estudar normalmente durante a manhã e, no período da tarde, podem participar de atividades extracurriculares.

Em 2023, o Sesi de Três Lagoas atendeu, aproximadamente, 850 alunos. Segundo Rafael, a meta para este ano é chegar o mais próximo de mil alunos matriculados na rede de ensino.

Veja a entrevista completa abaixo: