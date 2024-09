Setembro é o mês para regularizar o licenciamento de veículos com placa de final 9 em MS

Iniciou o penúltimo mês do calendário anual de licenciamento em Mato Grosso do Sul. Setembro é o prazo limite para regularizar a documentação dos veículos registrados no Detran-MS, cujas placas terminam em 9. A Secretaria de Estado de Fazenda estabeleceu o valor unitário da Uferms em R$ 49,49. Assim, para quem for pagar agora em setembro, o valor será de R$ 224,18, caso o veículo não tenha outros débitos.

A partir deste mês de setembro, os motoristas deverão regularizar a documentação dos veículos registrados no Detran-MS. A taxa de licenciamento pode ser paga por meio do portal de serviços 'Meu Detran' ou pelo aplicativo 'Detran MS'. Basta emitir a guia ou copiar o código de barras para o pagamento. Outra opção é buscar atendimento presencial em uma agência do Detran.

O Detran reforça que é importante não apenas pagar a taxa anual de licenciamento, mas também baixar o aplicativo 'Meu Detran' para acompanhar a liberação do documento e emitir o mesmo. Conduzir veículo não licenciado é uma infração gravíssima, conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira e a medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

Ao todo, são 188 mil veículos em todo o estado de Mato Grosso do Sul, dos quais mais de 33 mil já se regularizaram no Detran-MS. Em Três Lagoas, o número de veículos registrados este ano é de 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O aumento do número de veículos acompanha o crescimento populacional da cidade.

