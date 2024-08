Sexta-feira será marcada por intensa frente fria e chuva

Nesta sexta-feira (9), a previsão do tempo para a região Leste de Mato Grosso do Sul aponta céu nublado e probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), haverá queda nas temperaturas e esta frente fria intensa pode se tornar a mais severa de 2024.

As temperaturas poderão despencar a níveis incomuns para a época do ano, com mínima esperada de até 5ºC no Sul do estado. Em algumas áreas, esses valores podem ser ainda mais baixos. Já na região pantaneira, a mínima chegar a 8ºC, enquanto a máxima fica em 16°C.

Em Três Lagoas, a mínima é de 11°C e, a máxima, atingirá os 20°C. Em Paranaíba, irá variar entre 12°C e 26°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 12°C e máxima de 23°C; Inocência apresenta mínima de 11°C e máxima de 21°C; por fim, Água Clara tem mínima de 10°C e máxima de 19°C.