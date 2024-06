Sicredi promove feira de mulheres empreendedoras neste sábado em Três Lagoas

O programa ‘Donas do Negócio’ do Sicredi vai realizar o ‘Encontro Empreendera’, uma feira organizada por mulheres com diversos produtos em exposição. O evento será, neste sábado (8), na Lagoa Maior, em Três Lagoas, com entrada gratuita, com várias atrações para toda a família.

De acordo com a gerente exclusiva do ‘Donas do Negócio’, Heloísa Figueiredo, no evento haverá também sorteio de brindes e vouchers com descontos de compras. “Então, quem quiser garantir produtos por um bom valor, essa é a oportunidade”, explicou.

Veja na entrevista abaixo: