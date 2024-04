SIG prende homem por receptação de celular de vítima de latrocínio em Três Lagoas

O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG) prendeu, um homem de 35 anos, por receptação nesta terça-feira (2), na rua Yamagut Kankit, bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas.

Policiais foram até o local, onde funciona um comércio de reparos em celulares. Em conversa com o proprietário, os policiais civis questionaram sobre um aparelho celular, de cor azul e com uma numeração de IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) que era pertencente a uma vítima de latrocínio, crime ocorrido no dia 27 de março deste ano. Uederson Moreira do Nascimento foi morto por dois homens, em Três Lagoas, e teve o celular e o carro roubados.

O homem confirmou que o aparelho celular estava no local e buscou o aparelho em um anexo ao comércio. Para os policiais, o suspeito disse que uma pessoa a qual não sabia o nome, mas tinha o endereço, teria deixado o celular para manutenção, em 28 de março, um dia após o latrocínio, e não retornado para retirá-lo.

Questionado sobre a ordem de serviço, com informações do solicitante, orçamento e aparelho, o comerciante disse que não teria feito a ordem de serviço, devido a pessoa que teria deixado o celular no local, ter pedido apenas que fosse dado uma carga de energia e não voltado para buscar.

Ao verificar o celular, os policiais constataram que se tratava do um aparelho que era de Uederson e que após a formatação (exclusão de todos os dados), o mesmo estaria sendo usado pelo dono da loja e o mesmo foi indagado sobre o uso. Para os policiais, o homem de 35 anos relatou que após o aparelho não ser retirado, o mesmo teria passado a usá-lo como aparelho pessoal, sendo limpo a memória e instalado um aplicativo de mensagens (WhatsApp).

Na delegacia, foi apresentado a foto de um homem, que de imediato o comerciante de 35 anos, reconheceu sendo a pessoa que havia “deixado” o celular para dar a suposta carga na bateria. Ao mesmo foi informado que a pessoa da foto, seria o dono da casa, onde um dos assassinos de Uederson Moreira do Nascimento, estria escondido após o crime e foi preso em flagrante.

Após ouvir o homem de 35 anos, os policiais civis do SIG, deram voz de prisão pelo crime qualificada e o levaram para a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, para ser apresentado a justiça. O celular que pertencia ao homem morto a facadas, foi devolvido a viúva e o caso segue em investigação pela 3ª DP e o SIG de Três Lagoas (MS).