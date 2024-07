SIG recupera R$ 40 mil em objetos furtados de empresa de metalúrgica

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, recuperou aproximadamente R$40 mil em ferramentas de trabalho, que haviam sidos furtados no final de semana em uma fábrica no Distrito Industrial e estariam escondidos em uma residência, no bairro Vila Piloto, rua 37, em Três Lagoas (MS).

No sábado (13), o responsável pela indústria de metalurgia, foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), informando que criminosos teriam cortado o alambrando dos fundos da fábrica, acessado o parque fabril e subtraído diversos equipamentos, como lixadeiras, máquina de solda, caixa de ferramentas entre outros objetos que somando o total subtraído, ostentaria um prejuízo de R$40 mil.

Após o registro da ocorrência, investigadores do SIG passaram a diligenciar sobre o caso e rapidamente descobriram a identificação de um suspeito e a possível localização dos objetos furtados. Os investigadores foram até a residência no bairro Vila Piloto, onde encontraram os objetos e posteriormente detiveram o suspeito, um homem de 38 anos, que não soube dar informações convincentes sobre a origem dos objetos.

Todo o material foi apreendido e levado para à Delegacia do SIG, onde foram restituídos a vítima. O caso segue investigado, e novas ações ocorrerão no intuito de identificar mais participantes no crime.